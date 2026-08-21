Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам первых матчей финального раунда квалификации в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Три украинских клуба прекратили борьбу за попадание в основные турниры, поэтому Украину в сезоне-2026/27 будет представлять только Шахтер в Лиге чемпионов.

Сейчас Украина в таблице коэффициентов УЕФА занимает 23-е место.

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Сколько баллов заработали украинские клубы

После вылета киевского Динамо от Карабаха в третьем квалификационном раунде Лиги конференций Украина не набрала очков в таблице коэффициентов.

В сезоне-2026/27 украинские клубы уже набрали 2.375 балла. Всего Украина имеет в своем активе 24,087 баллов в таблице.

Ближайший преследователь – Израиль – сократил отставание от сине-желтых на 0.337 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия — 101.907 балла (9 из 9 клубов продолжают выступления);

2. Италия — 87.732 балла (7 из 7);

3. Испания – 82.493 балла (8/8);

4. Германия – 80.259 балла (7/7);

5. Франция – 68.010 балла (7/7);

6. Португалия – 64.250 балла (5/5);

7. Бельгия – 58.650 балла (5/5);

8. Нидерланды – 52.062 (6/6);

9. Турция – 48.275 балла (4/5);

10. Польша – 44.825 балла (5/5);

… 22. Румыния – 24.875 балла (1/4);

23. Украина – 24.087 балла (1/4);

24. Израиль – 23.750 балла (3/4).

В целом в первой тридцатке рейтинга произошло два изменения: Шотландия поднялась на 18-е место, а Швеция опустилась на 20-е. При этом позиция Австрии осталась неизменной — 19-е место.

Основной этап Лиги чемпионов сезоне-2026/27 продлится с 8 сентября 2026 года по 5 июня 2027 года. Финал состоится на стадионе Метрополитано в Мадриде.

Основной этап Лиги Европы начнется 16 сентября 2026 года и продлится до 26 мая 2027 года. Финал состоится на стадионе Дойче-Банк-Парк во Франкфурте-на-Майне.

Лига конференций начнется 15 октября 2026 года и завершится финалом 2 июня 2027 года в Стамбуле на Бешикташ Арене.

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