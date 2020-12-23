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Наташа Тарчевська |

У розпал п’яного застілля з дівчатами: в Овручі 24-річний хлопець підірвався на гранаті

В Овручі Житомирської області розслідують загибель хлопця, який підірвався на гранаті у власному будинку.

Першими про трагедію дізналися сусіди 24-річного Михайла. Один із них розповів, що вся кухня та коридор були залиті кров‘ю, а тіло господаря – понівечене до невпізнаваності.

Хлопець жив разом зі своєю дівчиною, і того рокового вечора вони приймали гостей – ще одну закохану пару.

Згодом друг пішов, а його дівчина залишилася. Всі були вже п’яними, коли сталося непередбачуване.

– Хлопець перебував у стані сильного алкогольного сп‘яніння. Під ранок своїй співмешканці та її подрузі він наказав залишити будинок, погрожуючи підірвати ручну гранату, – розповідають у поліції.

Серед ночі налякані дівчата пішли з будинку геть, а Михайло залишився сам з гранатою в одній руці і висмикнутою чекою в іншій.

У розпал п’яного застілля з дівчатами: в Овручі 24-річний хлопець підірвався на гранаті

Що далі він робив із цими небезпечними  предметами, тепер вже достеменно не дізнається ніхто, а про те, що граната все ж вибухнула, стане відомо лише вранці.

Експерти з‘ясували, що в руках у Михайла рвонула граната РГД-5, хоча хлопець не служив в армії.

Поліція відкрила кримінальне провадження одразу за двома статтями – за фактом загибелі та щодо незаконного поводження з боєприпасами.

Тим часом сусіди припускають, що причиною такого відчайдушного вчинку, окрім випадковості, могли бути проблеми з дівчиною.

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