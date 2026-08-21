В ночь на 21 августа во временно оккупированном Крыму почти до утра слышались взрывы и работала российская ПВО.

О взрывах и передвижении беспилотников сообщает мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер.

Атака на Крым 21 августа: что известно

Больше всего взрывов за ночь зафиксировали в Симферополе и его окрестностях. Около 01:16 очевидцы насчитали более 15 взрывов всего за 20 минут, а вскоре новая серия прогремела в Симферопольском районе.

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Около 02:00 яркие вспышки заметили в районе Таврической ТЭС. По данным мониторингового канала, над Симферополем в направлении электростанции также фиксировали движение реактивных дронов.

В течение следующих часов сообщения о взрывах и обстрелах воздушных целей поступали из разных частей полуострова. В частности, взрыв прогремел в поселке Советское, в Алуште сообщали о стрельбе мобильной огневой группы по дронам.

Около 04:50 взрыв прогремел и в Севастополе. Вскоре после этого там объявили воздушную тревогу.

После ночной атаки в ряде населенных пунктов оккупированного Крыма возникли проблемы с электроснабжением. В то же время достоверной информации о масштабах возможных повреждений энергетических объектов пока нет.

Оккупационные власти Крыма на момент появления сообщений подробно не комментировали последствия ночных взрывов.

Напомним, что 19 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил о новых ударах по военным объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях.

В частности, в Крыму Силы обороны поразили наземный ретранслятор, который российские войска использовали для управления ударными беспилотниками типа Герань и Гербера. Объект находился в районе Оленевки.

В ту же ночь украинские военные поразили три склада российских БпЛА в Донецкой и Луганской областях, а также пункт управления беспилотниками в районе Верхнего Рогачика в Херсонской области.

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