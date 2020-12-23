На Киевщине разоблачили нелегальных производителей алкоголя

На Киевщине разоблачили цех по незаконному изготовлению спирта и алкогольных напитков, а также склад нелегальных продуктов.

Группа людей из Киевской области организовала подпольное производство алкоголя. Его фасовали под логотипами известных торговых марок и продавали.

Правоохранители нашли на складе 12 бочек по 200 л со спиртовой смесью, 1 бочку объемом 1 тыс литров и 360 упаковок готовой продукции, а также оборудование для изготовления. Товар оценили в более 1,3 млн грн.

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Изъяли более 3 тыс литров спирта: на Киевщине подделывали водку / 3 фотографии

Следствие начало досудебное расследование.

На Харьковщине также разоблачили предприятие, которое незаконно производило алкоголь. Полиция изъяла более 500 бутылок готовой продукции и специальное оборудование.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 УК Украины.