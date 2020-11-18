В Киеве киберполиция совместно со следователями полиции разоблачили преступную группировку, которая занималась производством фальсифицированного кофе.

Пятеро правонарушителей изготавливали фальсификат в шести складских помещениях и продавали его через интернет под видом продукции известных мировых производителей.

Кроме того, у организаторов была подконтрольная сеть подпольных производств, где изготовлялось более 10 тыс. упаковок контрафактного кофе в неделю.

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Более 9 тонн фальсификата: в Киеве подделывали кофе мировых брендов / 4 фотографии

Во время обыска правоохранители изъяли более 9 тонн кофе, 150 тыс. упаковок с логотипами и товарными знаками мировых производителей продукта, оборудование для изготовления и фасовки, а также 10 тонн готовой для продажи фальсифицированной продукции.

По предварительным подсчетам, владельцам торговых марок нанесен ущерб на сумму свыше 5 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК Украины — незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара.

В октябре этого года во Львовской области киберполиция разоблачила злоумышленников, которые производили и сбывали фальсифицированные продукты питания.

Правонарушители подделывали более десяти украинских продуктовых брендов. Товары продавали через интернет, а также непосредственно поставляли предпринимателям.

Источник: Киберполиция

Фото: Киберполиция