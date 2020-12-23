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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

Вилучили більше 3 тис літрів спирту: на Київщині підробляли горілку

На Київщині викрили цех з незаконного виготовлення спирту та алкогольних напоїв та склад нелегальних продуктів.

Група людей з Київської області організувала підпільне виробництво алкоголю. Його фасували під логотипами відомих торгових марок та продавали.

Правоохоронці знайшли на складі 12 бочок по 200 л зі спиртовою сумішшю, 1 бочку об’ємом 1 тис літрів та 360 упаковок готової продукції, а також обладнання для виготовлення. Товар оцінили у понад 1,3 млн грн.

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  • На Київщині викрили нелегальних виробників алкоголю
  • На Київщині викрили нелегальних виробників алкоголю
  • На Київщині викрили нелегальних виробників алкоголю
  • На Київщині викрили нелегальних виробників алкоголю
  • На Київщині викрили нелегальних виробників алкоголю
  • На Київщині викрили нелегальних виробників алкоголю
Вилучили більше 3 тис літрів спирту: на Київщині підробляли горілку / 3 фотографии

Слідство розпочало досудове розслідування.

На Харківщині також викрили підприємство, яке незаконно виготовляло алкоголь. Поліція вилучила понад 500 пляшок готової продукції та спеціальне обладнання.

Нині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 КК України.

Джерело: Офіс генпрокурора

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