На Київщині викрили нелегальних виробників алкоголю

На Київщині викрили цех з незаконного виготовлення спирту та алкогольних напоїв та склад нелегальних продуктів.
Група людей з Київської області організувала підпільне виробництво алкоголю. Його фасували під логотипами відомих торгових марок та продавали.
Правоохоронці знайшли на складі 12 бочок по 200 л зі спиртовою сумішшю, 1 бочку об’ємом 1 тис літрів та 360 упаковок готової продукції, а також обладнання для виготовлення. Товар оцінили у понад 1,3 млн грн.
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Слідство розпочало досудове розслідування.
На Харківщині також викрили підприємство, яке незаконно виготовляло алкоголь. Поліція вилучила понад 500 пляшок готової продукції та спеціальне обладнання.
Нині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 КК України.