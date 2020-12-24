Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: зіткнулись дві вантажівки, є загиблі

На автодорозі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП – зіткнулись дві вантажівки, водій однієї загинув на місці.

За даними ДСНС, вночі, 24 грудня о 04.50 у Київській області на 88 кілометрі траси Київ-Одеса сталося лобове зіткнення вантажних автомобілів марок DAF та Mersedes.

Після прибуття на місце подій відділення групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Київській області було виявлено, що водій вантажівки DAF загинув на місці, іншому потрібно була допомога з деблокування.

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Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту (ножиців, домкрату та комбінованого інструменту) деблоковали потерпілого водія Mersedes, 1977 року народження.

До зазначених робіт від ДСНС залучалося чотири чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки.











На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві фури – людей вирізали з авто / 3 фотографии

Смертельні ДТП

23 грудня поблизу селища Березівка Київської області вранці 23 грудня сталася смертельна ДТП.

Водій на позашляховику марки Porsche збив на смерть двох людей на Житомирській трасі. За попередніми даними, водій не встиг загальмувати вчасно на слизькій, засніженій дорозі.