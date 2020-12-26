В селе Копылы Полтавского района ночью 25 декабря горел поезд.
В результате пожара погибли два человека, тела которых нашли в задымленном вагоне.
Инцидент произошел на территории одного из филиалов Укрзализныци.
Под Полтавой в пожаре в поезде погибли два человека / 2 фотографии
На ликвидацию пожара спасатели потратили около двух часов. Из-за сильного задымления они работали в аппаратах защиты органов дыхания.
— Огнем уничтожены внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка вагона, — говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.