В Киеве поезда “зеленой” линии метро в часы пик курсируют по специальному графику.

График работы “зеленой” линии метро в Киеве

Как сообщает КГГА, ориентировочно с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 движение поездов регулируют диспетчеры.

Это связано с ограничениями на Южном мосту, где одновременно может находиться всего один поезд метро. Поэтому поезда по очереди совершают оборот на станциях Выдубичи и Осокорки.

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В межпиковое время метро работает по обычному графику.

— Просим пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок, — отмечают в КГГА.

Напомним, что в начале октября РФ не менее пяти случаев атаковала Южный мост.

Так, днем ​​1 октября два беспилотника попали вблизи опорной части моста именно тогда, когда по нему двигался поезд Сырецко-Печерской линии метро. Пассажиры и машинист не пострадали.

Вечером того же дня еще один российский дрон повредил опору моста, дорожное полотно, отбойник и бетонную защитную конструкцию метрополитена.

Около 05:00 2 октября россияне снова попали в Южный мост. После серии атак движение по переправе полностью перекрыли для автомобилей, а поезда метро перестали курсировать через мост.

Вечером 2 октября было зафиксировано еще одно попадание в Южный мост.

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