У селі Копили Полтавського району вночі 25 грудня горів потяг.

Внаслідок пожежі загинуло двоє людей, тіла яких знайшли у задимленому вагоні.

Інцидент стався на території однієї із філій Укрзалізниці.







Під Полтавою в пожежі у поїзді загинуло двоє людей / 2 фотографии

На ліквідацію пожежі рятувальники витратили близько двох годин. Через сильне задимлення вони працювали в апаратах захисту органів дихання.

– Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону, – йдеться у повідомленні.

Причина пожежі встановлюється.