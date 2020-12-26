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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Під Полтавою в пожежі у поїзді загинуло двоє людей

У селі Копили Полтавського району вночі 25 грудня горів потяг.

Внаслідок пожежі загинуло двоє людей, тіла яких знайшли у задимленому вагоні.

Інцидент стався на території однієї із філій Укрзалізниці.

  • Під Полтавою в пожежі у поїзді загинуло двоє людей
  • Під Полтавою в пожежі у поїзді загинуло двоє людей
  • Під Полтавою в пожежі у поїзді загинуло двоє людей
  • Під Полтавою в пожежі у поїзді загинуло двоє людей
Під Полтавою в пожежі у поїзді загинуло двоє людей / 2 фотографии

На ліквідацію пожежі рятувальники витратили близько двох годин. Через сильне задимлення вони працювали в апаратах захисту органів дихання.

– Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону, – йдеться у повідомленні.

Причина пожежі встановлюється.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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