Королевская шведская академия наук объявила лауреата Нобелевской премии по физике в 2026 году.

Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии.

Лауреат Нобелевской премии по физике

Награду получил Фрэнсис Гальцен за вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения.

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Премия была присуждена за решающий вклад в деятельность нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения.

IceCube – масштабная нейтринная обсерватория, расположенная в районе Южного полюса. Она позволяет исследователям изучать нейтрино — очень легкие субатомные частицы, которые могут преодолевать огромные космические расстояния практически без взаимодействия с веществом.

Выявление нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения помогает ученым исследовать мощные процессы во Вселенной и лучше понимать происхождение космических лучей.

Нейтрино – это очень легкая элементарная частица, которая имеет нулевой электрический заряд и очень слабо взаимодействует обычным веществом.

Фрэнсис Гальцен – американский физик, сыгравший ключевую роль в развитии IceCube и исследованиях нейтрино.

Фото: Нобелівський комітет/Ніклас Елмехед

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