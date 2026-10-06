Нобелевскую премию по физике 2026 присудили Фрэнсису Гальцену
- Нобелевскую премию по физике 2026 присудили Фрэнсису Гальцену.
- Награду ученый получил за работу с нейтринной обсерваторией IceCube.
- Гальцен внес вклад в открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения.
Королевская шведская академия наук объявила лауреата Нобелевской премии по физике в 2026 году.
Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии.
Лауреат Нобелевской премии по физике
Награду получил Фрэнсис Гальцен за вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения.
Премия была присуждена за решающий вклад в деятельность нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения.
IceCube – масштабная нейтринная обсерватория, расположенная в районе Южного полюса. Она позволяет исследователям изучать нейтрино — очень легкие субатомные частицы, которые могут преодолевать огромные космические расстояния практически без взаимодействия с веществом.
Выявление нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения помогает ученым исследовать мощные процессы во Вселенной и лучше понимать происхождение космических лучей.
Нейтрино – это очень легкая элементарная частица, которая имеет нулевой электрический заряд и очень слабо взаимодействует обычным веществом.
Фрэнсис Гальцен – американский физик, сыгравший ключевую роль в развитии IceCube и исследованиях нейтрино.
Фото: Нобелівський комітет/Ніклас Елмехед