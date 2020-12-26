Снігова лавина в Ірані забрала життя вісьмох альпіністів, є зниклі безвісти

Під Тегераном в Ірані під потужною сніговою лавиною у горах загинули восьмеро альпіністів.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ще троє осіб, які востаннє виходили на зв’язок у тому ж гірському районі, зникли безвісти.

Рятувальники запевняють, що кількість загиблих може бути значно вищою.

На ніч пошуки людей припинилися, однак їх буде відновлено вранці в неділю, 27 грудня.

Днями сильні снігопади скували рух одразу декількох регіонів Ірану.

Представники іранського уряду неодноразово попереджали про небезпеку далеких поїздок і підйому в гори.

В Іспанії оживили жінку, яка замерзла в горах

У грудні минулого року 34-річна британка замерзла в Піренейських горах в Іспанії, куди піднімалася разом зі своїм чоловіком.

За його словами, температура тіла жінка становила 18 градусів.

Без свідомості та ознак життя її доставили до найближчої лікарні. Через 6,5 годин після зупинки серце жінки забило знову.

Джерело: Tehran Times