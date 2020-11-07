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Факты / Происшествия

В Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей — двое погибших, есть пострадавшие

В Кривом Роге возле кинотеатра Современник зарезали двух мужчин. По предварительной информации, это отец около 60 лет и 30-летний сын.

Два тела с ножевыми ранениями нашли за зданием бывшего кинотеатра. Известно, что нападающий ранил еще несколько горожан, среди которых двое мужчин, две женщины и ребенок. Об их состоянии пока ничего не известно. На место происшествия выехали инспекторы патрульной полиции.

По словам матери и жены погибших, они с мужем приехали к сыну из Желтых Вод.

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Местные СМИ сообщают, что вероятного нападающего задержали. Он объяснил, что напал на мужчин, потому что ему так приказал сделать Бог.

  • В Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей — подробности
  • В Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей — подробности
  • В Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей — подробности
  • В Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей — подробности
  • В Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей — подробности
  • В Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей — подробности
В Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей — двое погибших, есть пострадавшие / 3 фотографии

Под Херсоном сын зарезал отца

Под Херсоном 21-летний сын зарезал 61-летнего отца, окровавленная мать чуть убежала. У потерпевшей многочисленные ножевые ранения.

Известно, что ночью в доме произошла ссора, во время которой парень ударил отца четыре раза ножом, а затем начал резать и мать.

Источник: 1-й Городской

Фото: 1-й Городской

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