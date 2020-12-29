Пеня 300% за кредит и угрозы: СБУ разоблачила нелегальную схему вымогательства денег

Служба безопасности Украины разоблачила финансовую компанию, которая нелегально требовала средства у заемщиков. Предприятие предоставляло кредиты в интернете, после чего насчитало должникам 300% пени.
Такие действия нарушают законодательство Украины, ведь согласно ему, штрафные санкции не должны превышать 50%.
Чтобы получить средства, финансовая компания привлекала коллекторские фирмы. Вымогательство происходило с помощью угроз физической расправой или уничтожением имущества не только в отношении клиентов, но и их родных.
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СБУ разоблачила конвертцентр на Днепропетровщине
Сотрудники СБУ разоблачили механизм уклонения от налогов в Днепропетровской области. Местные компании с помощью конвертцентра минимизировали уплату налогов, чем нанесли ущерб государству в размере 1 млрд грн.