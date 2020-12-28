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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Шпионаж и диверсии: за год контрразведка СБУ задержала 11 российских агентов

Задержание 11 российских шпионов и разоблачение четырех агентурных сетей – такие итоги работы контрразведки Службы безопасности Украины за 2020 года.

В частности, трех агентов схватили при попытке совершения диверсий и терактов, еще одного агента ФСБ России — на Луганщине, когда он передавал секретную документацию об украинском ракетном комплексе Нептун.

Сотрудники ведомства также обнаружили агентов российских спецслужб в органах власти и среди правоохранителей: бывший генерал-майор СБУ, чиновник одного из министерств и т. п.

Кроме того, по материалам СБУ за год вступили в силу 92 приговора, среди которых 30 — за государственную измену и 20 — за террористическую деятельность.

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  • СБУ затримала 11 російських агентів
  • СБУ затримала 11 російських агентів
  • СБУ затримала 11 російських агентів
  • СБУ затримала 11 російських агентів
Шпионаж и диверсии: за год контрразведка СБУ задержала 11 российских агентов / 2 фотографии

В целом в 2020 году начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Больше всего среди них дел по госизмене, а также подготовке терактов и диверсий.

Летом в Киеве задержали внештатного сотрудника ГРУ России.

Он с начала российской агрессии работал на спецслужбы РФ и был одним из кураторов так называемой ДНР.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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