Служба безпеки України викрила фінансову компанію, яка нелегально вимагала кошти у позичальників. Підприємство надавало кредити в інтернеті, після чого нарахувало боржникам 300% пені.

Такі дії порушують законодавство України, адже відповідно до нього, штрафні санкції не мають перевищувати 50%.

Щоб отримати кошти, фінансова компанія залучала колекторські фірми. Вимагання відбувалося за допомогою погроз фізичною розправою чи знищенням майна не лише щодо клієнтів, а й щодо їхніх рідних.







Пеня 300% за кредит і погрози: СБУ викрила нелегальну схему вимагання грошей / 2 фотографии

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СБУ викрила конвертцентр на Дніпропетровщині

Співробітники СБУ викрили механізм ухилення від податків у Дніпропетровській області. Місцеві компанії за допомогою конвертцентру мінімізували сплату податків, чим завдали збитки державі у розмірі 1 млрд грн.