В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра. С помощью него местные предприятия уклонялись от налогов, чем нанесли ущерб государству в размере 1 млрд грн.

Организация, которую возглавил местный бизнесмен, предлагала услуги вывода денег через искусственно созданные компании. По данным следствия, за 2019-2020 годы через конвертцентр прошла сумма в 1 млрд грн.

Во время обысков правоохранители обнаружили большое количество денег в разных валютах: €230 тыс., около 4 млн грн, более $220 тыс. и £ 20 тыс. Сейчас фигурантам дела сообщено о подозрении.











Убытки в 1 млрд: на Днепропетровщине разоблачили механизм уклонения от налогов / 3 фотографии

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