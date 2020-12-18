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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Убытки в 1 млрд: на Днепропетровщине разоблачили механизм уклонения от налогов

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра. С помощью него местные предприятия уклонялись от налогов, чем нанесли ущерб государству в размере 1 млрд грн.

Организация, которую возглавил местный бизнесмен, предлагала услуги вывода денег через искусственно созданные компании. По данным следствия, за 2019-2020 годы через конвертцентр прошла сумма в 1 млрд грн.

Во время обысков правоохранители обнаружили большое количество денег в разных валютах: €230 тыс., около 4 млн грн, более $220 тыс. и £ 20 тыс. Сейчас фигурантам дела сообщено о подозрении.

  • СБУ блокувала діяльність конвертцентру
  • СБУ блокувала діяльність конвертцентру
  • СБУ блокувала діяльність конвертцентру
  • СБУ блокувала діяльність конвертцентру
  • СБУ блокувала діяльність конвертцентру
  • СБУ блокувала діяльність конвертцентру
Убытки в 1 млрд: на Днепропетровщине разоблачили механизм уклонения от налогов / 3 фотографии

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СБУ предупредила незаконную продажу портативных радиостанций

На Львовщине бывший военнослужащий украл портативные радиостанции и хотел их продать. Представители СБУ задержали его при попытке реализовать товар за $30 тыс. По факту преступления открыто два уголовных производства.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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