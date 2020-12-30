У квартиры матери Шабунина нашли взрывчатку

Возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Около 21.20 в полицию поступила информация о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки.

Правоохранители пытаются установить лица, которые могут быть причастны к этому событию.

Поджог дома Шабунина

23 июля неизвестные подожгли родительский дом главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Никто не пострадал только потому, что его там не было, а родители успели выбежать. Полиция открыла дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2, ст. 194 ККУ).