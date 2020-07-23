Председатель Общественной организации Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

— На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход, — написал Шабунин на своей официальной странице в Facebook.

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Активист отметил, что несколько недель назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

— Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последних благодарю за мотивацию работать еще больше, — подытожил Шабунин.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и работники местного отдела полиции. Пожар быстро ликвидировали.

Сейчас идет дополнительный осмотр места происшествия. По результатам проведенной проверки и анализа всех собранных данных в ближайшее время решат вопрос о правовой квалификации.

Кто такой Виталий Шабунин

Виталий Шабунин — председатель Общественной организации Центра противодействия коррупции, экс-председатель Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (2015-2017 гг.), член партии Демократический альянс.

В студенческие годы стал депутатом Ровенского городского совета и работал над развитием молодежных инициатив.

Занимается расследованием коррупционных схем власти времен президентства Януковича и Порошенко.