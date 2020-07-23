PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома

Председатель Общественной организации Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

— На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход, — написал Шабунин на своей официальной странице в Facebook.

Читайте: В Николаеве госпитализировали активиста со сквозными ранением в голову

Активист отметил, что несколько недель назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

— Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последних благодарю за мотивацию работать еще больше, — подытожил Шабунин.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и работники местного отдела полиции. Пожар быстро ликвидировали.

Сейчас идет дополнительный осмотр места происшествия. По результатам проведенной проверки и анализа всех собранных данных в ближайшее время решат вопрос о правовой квалификации.

Кто такой Виталий Шабунин

Виталий Шабунин — председатель Общественной организации Центра противодействия коррупции, экс-председатель Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (2015-2017 гг.), член партии Демократический альянс.

В студенческие годы стал депутатом Ровенского городского совета и работал над развитием молодежных инициатив.

Занимается расследованием коррупционных схем власти времен президентства Януковича и Порошенко.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка