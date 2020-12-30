Біля квартири матері Шабуніна знайшли вибухівку

Біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Близько 21.20 в поліцію надійшла інформація про те, що на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири лежить вибухівка. За попередньою інформацією, вона складається з двох гранат і чорної коробки.

Правоохоронці намагаються встановити осіб, які можуть бути причетні до цієї події.

Підпал будинку Шабуніна

У ніч на 23 липня невідомі підпалили батьківський будинок голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Ніхто не постраждав тільки тому, що його там не було, а батьки встигли вибігти.

Поліція відкрила справу за статтею про умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2, ст. 194 ККУ).