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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

Біля квартири матері Шабуніна знайшли вибухівку

Біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Близько 21.20 в поліцію надійшла інформація про те, що на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири лежить вибухівка. За попередньою інформацією, вона складається з двох гранат і чорної коробки.

Правоохоронці намагаються встановити осіб, які можуть бути причетні до цієї події.

Віталій Шабунін

Підпал будинку Шабуніна

У ніч на 23 липня невідомі підпалили батьківський будинок голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Ніхто не постраждав тільки тому, що його там не було, а батьки встигли вибігти.

Поліція відкрила справу за статтею про умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2, ст. 194 ККУ).

Джерело: Нацполіція

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