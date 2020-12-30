В Одессе медицинские работники частного заведения незаконно выдавали рецепты на покупку препаратов с наркотическими веществами. К ним обращались лица, которые не являются пациентами и не проходили терапию в больницах.

За один бланк от них медики брали 500 грн, а за таблетку Метадона — 180 грн.







В Одессе медики нелегально выдавали рецепты на наркотические средства / 2 фотографии

Во время обысков в больнице правоохранители изъяли 81 упаковку с различными медицинскими средствами, которые содержат наркотики и психотропные вещества.

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Кроме того, в помещении обнаружили очередного “клиента”, который приходил за таблеткой. Фигурантам дела грозит до трех лет лишения свободы.

В декабре стало известно, что женщина пожилого возраста пыталась пронести наркотики через границу с Российской Федерацией. 71-летняя бабушка спрятала наркотики под куртку, но их обнаружил служебный пес.