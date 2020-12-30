В Одесі медичні працівники приватного закладу незаконно видавали рецепти на купівлю препаратів з наркотичними речовинами. До них зверталися особи, які не були пацієнтами та не проходили терапію в лікарнях.

За один бланк від них медики брали 500 грн, а за пігулку Метадону – 180 грн.







В Одесі медики нелегально видавали рецепти на наркотичні засоби / 2 фотографии

Під час обшуків у лікарні правоохоронці вилучили 81 упакування з різними медичними засобами, які містять наркотики та психотропні речовини.

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Крім того, у приміщенні виявили чергового “клієнта”, який приходив за пігулкою. Фігурантам справи загрожує до трьох років позбавлення волі.

У грудні стало відомо, що жінка літнього віку намагалася пронести наркотики через кордон з Російською Федерацією. 71-річна бабуся заховала наркотики під куртку, але їх виявив службовий пес.