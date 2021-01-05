Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, подозреваемый в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, которое произошло в доме экс-дипломата, будет находиться в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога в 14 млн грн.

Такое решение принял Киево-Святошинский районный суд, сообщила в соцсети дочь погибшего Екатерина Старицкая.

По ее словам, судья удовлетворила ходатайство прокурора и признала, что Кожара должен находиться под стражей, “поскольку он может уклониться от правосудия или влиять на суд и других участников”.

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Старицкая отметила, что следующее заседание состоится 14 января в 14.00 в Киево-Святошинском суде.

Убийство в доме Кожары

21 февраля 2020 года в доме Леонида Кожары нашли тело бизнесмена Сергея Старицкого с огнестрельным ранением.

25 марта Кожаре вручили подозрение в умышленном в убийстве.

По данным следствия, в доме бывшего чиновника возник конфликт с гостем, который перерос в драку, во время которой обвиняемый взял пистолет, ударил его в затылок, а затем выстрелил в голову.

23 декабря он дело передали в суд.