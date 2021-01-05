Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара, підозрюваний у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького, яке сталося у будинку екс-дипломата, перебуватиме у СІЗО до 5 березня з можливістю внесення застави у 14 млн грн.

Таке рішення ухвалив Києво-Святошинський районний суд, повідомила у соцмережі дочка загиблого Катерина Старицька.

За її словами, суддя задовольнила клопотання прокурора і визнала, що Кожара повинен перебувати під вартою, “оскільки він може ухилитися від правосуддя або впливати на суд та інших учасників”.

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Старицька зазначила, що наступне засідання відбудеться 14 січня о 14.00 в Києво-Святошинському суді.

Вбивство у будинку Кожари

21 лютого 2020 року в будинку Леоніда Кожари знайшли тіло бізнесмена Сергія Старицького з вогнепальним пораненням.

25 березня Кожарі вручили підозру в умисному у вбивстві.

За даними слідства, у будинку колишнього високопосадовця виник конфлікт з гостем, який переріс у бійку, під час якої обвинувачений взяв пістолет, вдарив у потилицю, а потім вистрілив в голову.

23 грудня його справу передали до суду.