В Киевской области будут судить экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

— В феврале 2020 года во время застолья в собственном доме в одном из сел Киево-Святошинского района у бывшего чиновника возник конфликт с гостем, который перерос в драку, во время которой обвиняемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, а затем выстрелил в голову, — рассказали в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Жертва скончалась на месте происшествия.

Убийство в доме Кожары

21 февраля в особняке министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова Леонида Кожары, нашли тело бизнесмена Сергея Старицкого.

22 февраля национальная полиция по согласованию с прокуратурой переквалифицировала начатое уголовное производство с самоубийства на умышленное убийство.

Кожара имел право на оружие, которое было обнаружено на месте гибели Старицкого, однако оно должно было храниться в сейфе. 25 февраля Старицкого похоронили.

25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве, 10 апреля подозрение получила и жена экс-министра.