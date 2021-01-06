Растрата государственных средств – подозревают чиновника ВСУ

Бывшего начальника Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины подозревают в нанесении государству 3 млн грн убытков.

Следователи установили, что в 2018 году во время строительства четырех казарм в городе Бахмут Донецкой области подрядчики вносили неправдивые сведения в акты приемки выполненных работ и справок об их стоимости. Они завышали объемы подрядных работ, которые фактически не выполняли.











Миллионные убытки при строительстве казарм: экс-чиновнику ВСУ сообщили о подозрении / 3 фотографии

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Чиновник ВСУ подписал акты выполненных работ, не проверив фактические объемы.

Бывшего военнослужащего подозревают в небрежном отношении к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода. Ему грозит лишение свободы до семи лет.

Следователи сообщили о подозрении еще трем руководителям предприятий-подрядчиков. Им инкриминируют присвоение государственных средств группой лиц в особо крупных размерах и служебный подлог официальных документов, повлекшее тяжкие последствия.

Раздали бронежилеты и шлемы на 716 тыс. грн

В Николаеве будут судить старшего лейтенанта и старшего матроса из-за недостатка имущества воинской части на сумму более 716 тыс. грн.

Экс-начальник вещевой и продовольственной службы тыла воинской части не вел учет имущества и не контролировал работу экс-начальника склада. Последний не вел книгу учета и выдавал вещи неустановленным лицам без документов.

Военным грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Фото: ГБР