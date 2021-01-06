Розтрата державних коштів – підозрюють посадовця ЗСУ

Колишнього начальника Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України підозрюють у завданні державі 3 млн грн збитів.

Слідчі встановили, що в 2018 році під час будівництва чотирьох казарм у місті Бахмут Донецької області підрядники вносили неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт та довідок про їхню вартість. Вони завищували обсяги підрядних робіт, які фактично не виконували.











Мільйонні збитки під час будівництва казарм: екс-чиновнику ЗСУ повідомили про підозру / 3 фотографии

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Посадовець ЗСУ підписав акти виконаних робіт, не перевіривши фактичні обсяги.

Колишнього військовослужбовця підозрюють у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду. Йому загрожує позбавлення волі до семи років.

Слідчі повідомили про підозру ще трьом керівникам підприємств-підрядників. Їм інкримінують привласнення державних коштів групою осіб в особливо великих розмірах та службове підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Роздали бронежилети та шоломи на 716 тис. грн

У Миколаєві судитимуть старшого лейтенанта та старшого матроса через нестачу майна військової частини на суму понад 716 тис. грн.

Екс-начальник речової та продовольчої служби тилу військової частини не вів облік майна та не контролював роботу екс-начальника складу. Останній не вів книгу обліку та видавав речі невстановленим особам без документів.

Військовим загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі.

Фото: ДБР