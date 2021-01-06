Розтрата державних коштів – підозрюють посадовця ЗСУ

Колишнього начальника Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України підозрюють у завданні державі 3 млн грн збитів.
Слідчі встановили, що в 2018 році під час будівництва чотирьох казарм у місті Бахмут Донецької області підрядники вносили неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт та довідок про їхню вартість. Вони завищували обсяги підрядних робіт, які фактично не виконували.
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Посадовець ЗСУ підписав акти виконаних робіт, не перевіривши фактичні обсяги.
Колишнього військовослужбовця підозрюють у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду. Йому загрожує позбавлення волі до семи років.
Слідчі повідомили про підозру ще трьом керівникам підприємств-підрядників. Їм інкримінують привласнення державних коштів групою осіб в особливо великих розмірах та службове підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Роздали бронежилети та шоломи на 716 тис. грн
У Миколаєві судитимуть старшого лейтенанта та старшого матроса через нестачу майна військової частини на суму понад 716 тис. грн.
Екс-начальник речової та продовольчої служби тилу військової частини не вів облік майна та не контролював роботу екс-начальника складу. Останній не вів книгу обліку та видавав речі невстановленим особам без документів.
Військовим загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі.
Фото: ДБР