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Тетяна Забожко |

Мільйонні збитки під час будівництва казарм: екс-чиновнику ЗСУ повідомили про підозру

Колишнього начальника Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України підозрюють у завданні державі 3 млн грн збитів.

Слідчі встановили, що в 2018 році під час будівництва чотирьох казарм у місті Бахмут Донецької області підрядники вносили неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт та довідок про їхню вартість. Вони завищували обсяги підрядних робіт, які фактично не виконували.

  • Розтрата державних коштів – підозрюють посадовця ЗСУ
  • Розтрата державних коштів – підозрюють посадовця ЗСУ
  • Розтрата державних коштів – підозрюють посадовця ЗСУ
  • Розтрата державних коштів – підозрюють посадовця ЗСУ
  • Розтрата державних коштів – підозрюють посадовця ЗСУ
  • Розтрата державних коштів – підозрюють посадовця ЗСУ
Мільйонні збитки під час будівництва казарм: екс-чиновнику ЗСУ повідомили про підозру / 3 фотографии

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Посадовець ЗСУ підписав акти виконаних робіт, не перевіривши фактичні обсяги.

Колишнього військовослужбовця підозрюють у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду. Йому загрожує позбавлення волі до семи років.

Слідчі повідомили про підозру ще трьом керівникам підприємств-підрядників. Їм інкримінують привласнення державних коштів групою осіб в особливо великих розмірах та службове підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Роздали бронежилети та шоломи на 716 тис. грн

У Миколаєві судитимуть старшого лейтенанта та старшого матроса через нестачу майна військової частини на суму понад 716 тис. грн.

Екс-начальник речової та продовольчої служби тилу військової частини не вів облік майна та не контролював роботу екс-начальника складу. Останній не вів книгу обліку та видавав речі невстановленим особам без документів.

Військовим загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі.

Фото: ДБР

Джерело: ДБР

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