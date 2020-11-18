В Середино-Будском районе Сумской области 35-летняя женщина родила и выбросила в туалет младенца.

Для местной жительницы это была нежелательная беременность, из-за чего она скрывала ее от односельчан. Всем вокруг она говорила, что у нее болит печень, поэтому и живот такой большой.

Кто отец ребенка, она не знала. После родов, которые прошли в туалете, она жестоко избавилась от ребенка, оставив его умирать в нечистотах.

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Но потом мать решила похоронить ребенка. Вместе с односельчанином она достала малыша, омыла его, завернула в простыню и закопала в кустах.

Эту могилку с трухлявым крестом и заметили местные жители. Они сообщили об ужасной находке в полицию.

Горе-матери и ее помощнику грозит тюрьма.

Убийство подростков во Львовской области

Во Львовской области убили влюбленную пару подростков, а затем сожгли их тела.

При жизни несовершеннолетних заставляли продавать наркотики.

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