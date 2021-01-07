Ехал с привязанной к авто собакой: на Львовщине мужчина издевался над животным

Во Львовской области 53-летний житель Новояворовска управлял автомобилем, к которому привязал собаку.

Правоохранители в соцсети нашли публикацию о том, что неизвестный управлял автомобилем Opel, к фаркопу которого был привязан собака.

Правоохранители опросили автора поста и установили личность злоумышленника — жителя города Новояворовска в возрасте 53 лет.

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Мужчине грозит наказание по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины — ограничение свободы на срок до трех лет.

Собаке оказана медицинская помощь, угрозы ее жизни нет.

Издевательства над собакой в Бродах

26 декабря на Львовщине двое подростков поиздевались над собакой.

Тогда правоохранители занялись проверкой факта смертельного избиения животного.

На видео, быстро распространившегося в соцсетях и вызвавшее волну возмущения, подростки поместили собаку в мешок и избили ее, после чего животное, вероятно, погибло.