Ехал с привязанной к авто собакой: на Львовщине мужчина издевался над животным

Во Львовской области 53-летний житель Новояворовска управлял автомобилем, к которому привязал собаку.
Правоохранители в соцсети нашли публикацию о том, что неизвестный управлял автомобилем Opel, к фаркопу которого был привязан собака.
Правоохранители опросили автора поста и установили личность злоумышленника — жителя города Новояворовска в возрасте 53 лет.
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Мужчине грозит наказание по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины — ограничение свободы на срок до трех лет.
Собаке оказана медицинская помощь, угрозы ее жизни нет.
Издевательства над собакой в Бродах
26 декабря на Львовщине двое подростков поиздевались над собакой.
Тогда правоохранители занялись проверкой факта смертельного избиения животного.
На видео, быстро распространившегося в соцсетях и вызвавшее волну возмущения, подростки поместили собаку в мешок и избили ее, после чего животное, вероятно, погибло.