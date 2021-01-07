Їхав з прив’язаним до авто собакою: на Львівщині чоловік знущався над твариною

У Львівській області 53-річний житель Новояворівська керував автомобілем, до якого прив’язав собаку.

Правоохоронці в соцмережі знайшли публікацію про те, що невідомий керував автомобілем Opel, до фаркопу якого був прив’язаний собака.

Правоохоронці опитали автора посту та встановили особу зловмисника – жителя міста Новояворівськ віком 53 роки.

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Чоловіку загрожує покарання за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України – обмеження волі на строк до трьох років.

Собаці надано медичну допомогу, загрози його життю немає.

Знущання над собакою у Бродах

26 грудня на Львівщині двоє підлітків познущалися над собакою.

Тоді правоохоронці зайнялися перевіркою факту смертельного побиття тварини.

На відео, яке швидко поширилося у соцмережах та викликало хвилю обурення, підлітки помістили собаку в мішок та побили його, після чого тварина, ймовірно, загинула.