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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

П’яна вечірка з продовженням: у Первомайську підліток зґвалтував 35-річну жінку

У Первомайську на Миколаївщині поліція затримала 16-річного підлітка, який зґвалтував 35-річну місцеву жительку.

Як заявила постраждала, ввечері напередодні Різдва вона відпочивала в одному з клубів, де познайомилася з компанією хлопців.

Разом вони випивали алкогольні напої, а потім жінка погодилася на пропозицію разом поїхати в гості до нових знайомих.

Застілля продовжилося на квартирі, однак згодом жінка заснула, чим цинічно скористався один із гостей.

П’яна вечірка з продовженням: у Первомайську підліток зґвалтував 35-річну жінку

– Прокинувшись, заявниця зрозуміла, що її зґвалтували, і звернулася по допомогу до поліції, – йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали неповнолітнього фігуранта в порядку ст. 208 КПК України. Кримінальне провадження відкрито за за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) КК України.

Наразі поліцейські призначили проведення необхідних експертиз. Слідство триває.

Зґвалтування на Київщині

У Вишгородському районі Київської області 26-річний чоловік напоїв алкоголем та зґвалтував неповнолітню школярку, з якою декілька місяців спілкувався телефоном.

Встановлено, що затриманий родом з Хмельниччини.

Він прийшов до 14-річної дівчинки в гості, поки матері не було вдома. Чоловік вгощав дівчинку слабоалкогольними напоями, а потім скористався її безпорадним станом та зґвалтував.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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