PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Издевался над животным: на Киевщине мужчина сломал нос полицейскому

В Василькове Киевской области 27-летний мужчина во время задержания сломал нос полицейскому.

Правоохранители приехали на вызов местной жительницы, которая сообщила, что пьяный парень издевается над ее домашним питомцем.

Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за совершение кражи.

— Молодой человек вел себя вызывающе, нецензурно выражался и кидался в драку, а на замечания полицейских прекратить противоправные действия не реагировал, — говорится в сообщении.

Задержанного отвезли в местный отдел полиции для составления админпротокола. У входа в здание он внезапно ударил головой в лицо полицейского. Впоследствии врачи диагностировали перелом костей носа.

Сейчас 27-летний мужчина находится в СИЗО. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Источник: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка