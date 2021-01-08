Знущався над твариною: на Київщині чоловік зламав носа поліцейському

У Василькові Київської області 27-річний чоловік під час затримання зламав носа поліцейському.

Правоохоронці приїхали на виклик місцевої жительки, яка повідомила, що п’яний молодик знущається над її домашнім улюбленцем.

З’ясувалося, що раніше він уже притягувався до відповідальності за вчинення крадіжки.

– Молодик поводив себе зухвало, нецензурно висловлювався та кидався у бійку, а на зауваження поліцейських припинити протиправні дії не реагував, – йдеться у повідомленні.

Затриманого відвезли до місцевого відділу поліції для складання адмінпротоколу. Під входом до будівлі він раптово ударив головою в обличчя поліцейського. Згодом лікарі діагностували перелом кісток носа.

Наразі 27-річний чоловік перебуває в СІЗО. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.