На СТБ 30 и 31 мая вышли новые выпуски МастерШеф 17, в которых любителей ждала серия непростых кулинарных испытаний.

Участники готовили блюда для посетителей автозаправочного комплекса, работали над собственными кулинарными ошибками, искали вдохновение в бабушкином погребе и знакомились с современными гастрономическими трендами.

Как прошли выпуски 25 и 26 МастерШеф 17

Неделя началась с командного конкурса, во время которого любители создавали блюда для гостей, как в настоящем кафе на АЗК.

Участники самостоятельно определяли меню и стоимость своих позиций, а посетители решали, стоят ли блюда израсходованных средств. Особое напряжение конкурсу добавил тот факт, что капитаны команд Анна и Денис имели черные метки, а для одного из них испытание могло стать последним на проекте.

В следующем конкурсе кулинары работали над своими слабыми сторонами. Каждый участник получил задачу, связанную с его кулинарными ошибками, и должен был доказать судьям, что способен их преодолеть.

Еще одним испытанием стало путешествие к символическому бабушкиному погребу. Команды выбирали консервацию и продукты длительного хранения, из которых создавали полноценные блюда, демонстрируя изобретательность и умение работать с ограниченным набором ингредиентов.

В битве черных фартуков участники столкнулись с современным кулинарным трендом. Им нужно было приготовить блюда с двумя уместно пережаренными элементами, продемонстрировав баланс вкуса и продуманную концепцию подачи.

Кто покинул МастерШеф 17 в 25 и 26 выпусках от 30 и 31 мая 2026 года

После первого конкурса проект покинул Денис Свирский. Мужчина флеболог и всю свою жизнь посвятил медицине.

Однако наряду с работой в его жизни всегда была еще одна сильная страсть – кулинария.

В воскресенье проект покидала Анна Субботина. Она домохозяйка, зооволонтер и обожает кулинарию.

Источник : СТБ

