Травмы ног и спины: в горах на Львовщине спасли четырех туристов

Только за последние сутки, 9 января, в горах на Львовщине травмировались четверо туристов-лыжников.

Домедицинскую помощь, а также транспортировку к медикам предоставили спасатели Славского поисково-спасательной группы.

Двое туристов получили травмы на горе Тростян: 33-летний мужчина повредил левую ногу, а 9-летний мальчик — правую ногу.

Еще двое туристов-лыжников травмировались на горе Высокий Верх: 42-летняя женщина тоже повредила левую ногу, а 10-летний мальчик получил травму спины.

Спасатели ГСЧС также напомнили, какие правила необходимо соблюдать для безопасного отдыха в горах.

В частности, стоит одевать защитное снаряжение, не злоупотреблять алкоголем перед началом катания, а также контролировать скорость и избегать лишних маневров, которые могут привести к падениям и столкновениям.