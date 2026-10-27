Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября по собственной инициативе поговорили по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Об итогах разговора они рассказали президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил Офис президента Финляндии.

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Лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Путину: что известно

Телефонный разговор Стубба, Стере и Путина состоялся во вторник, 27 октября. Как отметили в офисе финского президента, он стал продолжением встречи, которую лидеры Финляндии и Норвегии провели в Осло 20 октября.

Инициаторами звонка были именно Стубб и Стере. Перед переговорами они посоветовались с украинской стороной.

Во время разговора политики обсудили войну России против Украины, возможности ее завершения и дипломатические шаги, которые могли бы способствовать миру и стабильности в Европе.

В офисе Стубба отдельно подчеркнули, что президент Финляндии и премьер Норвегии участвовали в переговорах как главы своих государств, а не как представители всей Европы.

Оба лидера подтвердили, что их страны будут и дальше оказывать долгосрочную поддержку Украине. Они также подчеркнули необходимость завершения войны и продолжения дипломатических переговоров.

Президент Финляндии назвал переговоры откровенными и деловыми. По его словам, исход войны России против Украины напрямую повлияет на безопасность Финляндии, Норвегии и всей Европы.

— Мы — соседи России. То, как закончится война, повлияет на безопасность Финляндии и Норвегии, а в более широком смысле — на безопасность всей Европы. Чтобы остановить войну, нужен прямой диалог, — заявил Стубб.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере добавил, что во время разговора с Путиным они подчеркнули важность деэскалации.

Зеленский обсудил со Стуббом и Стере результаты разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере после их переговоров с Владимиром Путиным 27 октября.

По словам Зеленского, лидеры Финляндии и Норвегии подробно рассказали ему о том, как прошел разговор с российским лидером. Этот разговор также стал продолжением предыдущих консультаций в Осло с участием представителей Украины, США, Европы и НАТО.

Президент сообщил, что Стубб и Стере во время переговоров с Путиным подчеркнули необходимость реальных шагов по деэскалации, в частности прекращения российских ударов по украинской энергетике и инфраструктуре.

Отдельной темой стала подготовка трехсторонней встречи представителей Украины, США и России, которую планируют провести в ноябре на уровне переговорных команд.

Зеленский отметил, что Финляндия и Норвегия, у которых есть общая граница с Россией, особенно заинтересованы в надежных решениях по безопасности, от которых будет зависеть стабильность в регионе.

Кроме того, стороны обсудили возможные форматы дальнейшего сотрудничества с европейскими партнерами для поддержки дипломатических усилий, обороноспособности Украины и общей европейской безопасности.

— Мир должен наступить, деэскалация необходима, и затягивание войны со стороны России должно прекратиться, — подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил Стубба и Стере за подробную информацию о переговорах с Путиным и поддержку совместных мирных инициатив.

Ранее сообщалось, что Россия может попытаться использовать новый раунд переговоров о завершении войны против Украины, чтобы ослабить восточный фланг НАТО.

По информации The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники, Кремль стремится добиться от западных стран уступок в отношении военного присутствия Альянса в Европе.

В частности, Москва может потребовать вернуть военное присутствие НАТО к уровню 1997 года. Это означало бы существенное сокращение сил Альянса на восточном фланге, в частности в Польше, странах Балтии и Финляндии.