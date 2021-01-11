Хлопчику відірвало усі пальці: у Кам’янському на дитячих іменинах прогримів вибух

У Кам’янському Дніпропетровської області родинне свято закінчилося справжнім горем – у будинку стався вибух.

Поки дорослі насолоджувалися застіллям, двоє братиків 6 та 14 років гралися у дитячій кімнаті. Згодом з’ясується, що вибуховий пристрій діти знайшли у ящику з іграшками.

До лікарні закривавлених братиків відвіз один із сусідів. Медикам обласної лікарні довелося рятувати їх усю ніч.

– Множинні уламкові поранення черевної порожнини, живота, голови, кінцівок. Старший хлопчик позбувся усіх пальців на правій руці, молодший отримав поранення по всьому тулубу, – розповів директор Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Олексій Власов.

Зараз за братиками наглядають батьки: говорити із журналістами вони відмовляються.

Сусіди ж розповідають, що діти мали ідеальне дитинство: батьки ні на мить не залишали дітей без нагляду.

У поліції підтвердили, що причиною вибуху у дитячій кімнаті став запал від ручної гранати.

Сусіди ж розповідають, що у родині не було військових: хто ж тоді приніс додому вибухівку?

Правоохоронці відкрили аж два кримінальні провадження – за незаконне поводження з вибухівкою та злісне невиконання батьківських обов’язків.

Поки триватиме слідство, на дітей чекає тривала реабілітація, протезування та спілкування із психологом.

У Дніпрі пара підривала петарди у квартирі

В одній із квартир Дніпра 32-річний чоловік та 18-річна дівчина постраждали внаслідок вибуху петард.

З’ясувалася, що пара вирішила підірвати велику кількість петард у своїй оселі одночасно.

Внаслідок події чоловікові відірвало руку, а у жінки черепно-мозкова травма.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) КК України.