Еле успокоили детей: как взрыв газопровода в Лубнах напугал людей

Столб огня высотой несколько метров и звук взрыва. Такую картину увидели жители Полтавщины, когда взорвался газопровод в Лубнах.

В домах задрожали окна и посуда, а вокруг стоял мощный гул. После взрыва люди выбежали из своих домов и первые минуты не знали, что и думать. Мощное пламя бушевало на полях между населенными пунктами.

Местные говорят, что едва успокоили детей от такого испуга. Пламя было настолько высокое, что его видели из многоэтажек только в райцентре за десять километров.

Без газоснабжения в результате аварии остались более 2,5 тыс. хозяйств и пострадали 17 населенных пунктов. Пожарные и газовики работали на месте аварии всю ночь. Уже утром им удалось подать газ в дома через другую распределительную станцию.

Из-за взрыва на транзитном газопроводе произошел огромный переполох, но Оператора газотранспортной системы Украины уверяет: транзит газа в Евросоюз — в безопасности. На месте пожара продолжают ремонтные работы, а также выясняют причину катастрофы.

Версий в полиции — несколько: изношенность трубы, попытка незаконной врезки или даже диверсия.

Взрыв под Лубнами

В поле возле села Калайдинцы Лубенского района 9 января в 15.50 в результате разгерметизации магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород (диаметром 1 400 мм) произошел взрыв с последующим факельным горением.

В результате взрыва никто не пострадал, подача газа к трубопроводу перекрыта.

Сейчас планируется провести расследование для установления причин аварийной ситуации, оператор ГТС не исключает диверсию.