Ледве заспокоїли дітей: як вибух газопроводу у Лубнах налякав людей

Стовп вогню висотою кількадесят метрів та звук вибуху. Таку картину побачили жителі Полтавщини, коли вибухнув газопровід у Лубнах.

У хатах затремтіли вікна та посуд, а навкруги стояв потужний гул. Після вибуху люди повибігали зі своїх осель і перші хвилини не знали, що й думати. Потужне полум’я вирувало на полях між населеними пунктами.

Місцеві кажуть, що заледве заспокоїли дітей від такого переляку. Полум’я було настільки високе, що його бачили із багатоповерхівок аж у райцентрі за десять кілометрів.

Без газопостачання внаслідок аварії залишилися понад 2,5 тис. господарств, постраждали 17 населених пунктів. Пожежники та газовики працювали на місці аварії всю ніч. Уже на ранок їм таки вдалося подати газ у будинки через іншу розподільчу станцію.

Через вибух на транзитному газогоні відбувся величезний переполох, але в Операторі газотранспортної системи України запевняють: транзит газу до Євросоюзу – у безпеці. На місці пожежі продовжують ремонтні роботи, а також з’ясовують причину катастрофи.

Версій у поліції – кілька: зношеність труби, спроба незаконної врізки чи навіть диверсія.

Вибух під Лубнами

У полі поблизу села Калайдинці Лубенського району 9 січня о 15.50 внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород (діаметром 1 400 мм) стався вибух з послідуючим факельним горінням.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, подачу газу до трубопроводу перекрито.

Наразі планується провести розслідування для встановлення причин аварійної ситуації, оператор ГТС не відкидає диверсію.