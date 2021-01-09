В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе, возможны аварийные отключения газа.
Авария произошла возле поселка Калайдинцы Лубенского района.
Обновлено в 19.30. Авария, которая привела к взрыву на предприятии, ликвидирована. Сейчас планируется провести расследование для установления причин аварийной ситуации, оператор ГТС не исключает диверсию.
Обновлено в 17.35.
— Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает Оператор газотранспортной системы Украины (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы.
Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, чтобы все газовые конфорки были закрытыми. Это очень важно! — сообщила пресс-служба АО Лубнигаз.
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Так, по предварительной информации чрезвычайная ситуация задела газораспределительные станции Новаки и Вишневое.
Взрыв во Львове
В пятницу, 18 декабря взрыв газа во Львове частичное обрушение жилого дома.
Инцидент произошел на улице Ковалевской. По прибытию спасателей была осуществлена срочная эвакуация жителей.
Вследствие взрыва газа во Львове пострадали два человека, а также обрушилась часть стены в квартире на третьем этаже.
Источник: Оператор ГТС Украины