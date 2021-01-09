В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе, возможны аварийные отключения газа.

Авария произошла возле поселка Калайдинцы Лубенского района.

Обновлено в 19.30. Авария, которая привела к взрыву на предприятии, ликвидирована. Сейчас планируется провести расследование для установления причин аварийной ситуации, оператор ГТС не исключает диверсию.

Обновлено в 17.35.

— Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает Оператор газотранспортной системы Украины (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы.

Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, чтобы все газовые конфорки были закрытыми. Это очень важно! — сообщила пресс-служба АО Лубнигаз.