На глазах у троих детей: во Львове мужчина во время конфликта убил жену

Во Львове 31-летний мужчина во время бытового конфликта убил жену и самостоятельно сообщил об этом в полицию.

— Мужчина нанес своей 30-летней жене телесные повреждения, не совместимые с жизнью, во время бытового конфликта. В это время в квартире находились 6-месячный младенец и двое детей 2 и 5 лет. Их мать умерла до приезда медиков, — рассказали в ГУ НП во Львовской области.

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Мужчине грозит наказание по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины — до 15 лет лишения свободы.

Убийство на Сумщине