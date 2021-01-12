На глазах у троих детей: во Львове мужчина во время конфликта убил жену

Во Львове 31-летний мужчина во время бытового конфликта убил жену и самостоятельно сообщил об этом в полицию.
— Мужчина нанес своей 30-летней жене телесные повреждения, не совместимые с жизнью, во время бытового конфликта. В это время в квартире находились 6-месячный младенец и двое детей 2 и 5 лет. Их мать умерла до приезда медиков, — рассказали в ГУ НП во Львовской области.
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Мужчине грозит наказание по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины — до 15 лет лишения свободы.
Убийство на Сумщине
В Сумской области 19-летний парень убил свою 62-летнюю знакомую женщину, к которой часто заходил в гости.
О смерти пенсионерки сообщил ее сосед. Во время осмотра правоохранители обнаружили следы насильственной смерти.
За содеянное парню грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.