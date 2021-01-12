PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На глазах у троих детей: во Львове мужчина во время конфликта убил жену

Во Львове 31-летний мужчина во время бытового конфликта убил жену и самостоятельно сообщил об этом в полицию.

— Мужчина нанес своей 30-летней жене телесные повреждения, не совместимые с жизнью, во время бытового конфликта. В это время в квартире находились 6-месячный младенец и двое детей 2 и 5 лет. Их мать умерла до приезда медиков, — рассказали в ГУ НП во Львовской области.

Читайте: На глазах окровавленной матери: на Закарпатье отчим убил двух маленьких детей

Мужчине грозит наказание по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины — до 15 лет лишения свободы.

Убийство на Сумщине

В Сумской области 19-летний парень убил свою 62-летнюю знакомую женщину, к которой часто заходил в гости.

О смерти пенсионерки сообщил ее сосед. Во время осмотра правоохранители обнаружили следы насильственной смерти.

За содеянное парню грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка