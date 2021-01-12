На очах у трьох дітей: у Львові чоловік під час конфлікту вбив дружину

У Львові 31-річний чоловік під час побутового конфлікту вбив дружину та самостійно повідомив про це у поліцію.

– Чоловік спричинив своїй 30-річній дружині тілесні ушкодження, не сумісні з життям, під час побутового конфлікту. У цей час у квартирі перебували 6-місячне немовля та ще двоє дітей віком 2 та 5 років. Їх матір померла до приїзду медиків, – розповіли у ГУ НП у Львівській області.

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Чоловіку загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України – до 15 років позбавлення волі.

Вбивство на Сумщині