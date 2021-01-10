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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Не поделили бутылку: на Сумщине парень до смерти забил 62-летнюю женщину стулом

В Сумской области 19-летний парень убил свою 62-летнюю знакомую женщину, к которой часто заходил в гости.

О смерти пенсионерки сообщил ее сосед. Во время осмотра правоохранители обнаружили следы насильственной смерти.

Выяснилось, что накануне молодой человек в который раз пришел к женщине на праздничное застолье с алкоголем.

В ходе застолья между ними возник конфликт, и чтобы заставить хозяйку замолчать, пьяный парень несколько раз ударил ее стулом.

От полученных ударов женщина потеряла сознание и упала на пол. Поняв, что совершил убийство, парень пытался спрятать ее тело вещами, а затем убежал.

  • Убийство в Сумской области: парень стулом забил 62-летнюю женщину
  • Убийство в Сумской области: парень стулом забил 62-летнюю женщину
  • Убийство в Сумской области: парень стулом забил 62-летнюю женщину
  • Убийство в Сумской области: парень стулом забил 62-летнюю женщину
  • Убийство в Сумской области: парень стулом забил 62-летнюю женщину
  • Убийство в Сумской области: парень стулом забил 62-летнюю женщину
Не поделили бутылку: на Сумщине парень до смерти забил 62-летнюю женщину стулом / 3 фотографии

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

За содеянное парню грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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