Убийство в Сумской области: парень стулом забил 62-летнюю женщину

В Сумской области 19-летний парень убил свою 62-летнюю знакомую женщину, к которой часто заходил в гости.

О смерти пенсионерки сообщил ее сосед. Во время осмотра правоохранители обнаружили следы насильственной смерти.

Выяснилось, что накануне молодой человек в который раз пришел к женщине на праздничное застолье с алкоголем.

В ходе застолья между ними возник конфликт, и чтобы заставить хозяйку замолчать, пьяный парень несколько раз ударил ее стулом.

От полученных ударов женщина потеряла сознание и упала на пол. Поняв, что совершил убийство, парень пытался спрятать ее тело вещами, а затем убежал.











Не поделили бутылку: на Сумщине парень до смерти забил 62-летнюю женщину стулом / 3 фотографии

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

За содеянное парню грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.