Изнасилование на Черкасчине: подросток надругался над 51-летней женщиной

В селе Ерки на Катеринопольщине Черкасской области вечером 11 января несовершеннолетний изнасиловал 51-летнюю женщину. Также подросток обокрал свою жертву и нанес несколько ножевых ударов в шею.
В момент нападения на женщину 16-летний парень был в состоянии алкогольного опьянения.
В доме нападающего полицейские нашли телефон 51-летней женщины. Украденный iPhone подросток спрятал в ящике с вещами.
В зарослях, куда силой парень затолкал свою жертву, было найдено порванную женскую сумку. Парень признался, что окровавленный нож выбросил в пруд.
Женщину с многочисленными травмами и ранением шеи был доставлен в местную больницу, сейчас она находится под наблюдением медиков.
Следователи квалифицировали действия подростка как разбой, изнасилование и покушение на убийство.
Задержанному грозит до 15 лет заключения. Досудебное следствие продолжается.