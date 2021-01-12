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Наташа Тарчевська |

Порезал шею и изнасиловал: в Черкасской области подросток чуть не убил 51-летнюю женщину

В селе Ерки на Катеринопольщине Черкасской области вечером 11 января несовершеннолетний изнасиловал 51-летнюю женщину. Также подросток обокрал свою жертву и нанес несколько ножевых ударов в шею.

В момент нападения на женщину 16-летний парень был в состоянии алкогольного опьянения.

В доме нападающего полицейские нашли телефон 51-летней женщины. Украденный iPhone подросток спрятал в ящике с вещами.

Изнасилование на Черкасчине: подросток надругался над 51-летней женщиной

В зарослях, куда силой парень затолкал свою жертву, было найдено порванную женскую сумку. Парень признался, что окровавленный нож выбросил в пруд.

Женщину с многочисленными травмами и ранением шеи был доставлен в местную больницу, сейчас она находится под наблюдением медиков.

Следователи квалифицировали действия подростка как разбой, изнасилование и покушение на убийство.

Задержанному грозит до 15 лет заключения. Досудебное следствие продолжается.

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