Зґвалтування на Черкащині: підліток познущався над 51-річною жінкою

У селищі Єрки на Катеринопільщині Черкаської області ввечері 11 січня неповнолітній зґвалтував 51-річну жінку. Також підліток обікрав свою жертву та наніс декілька ножових ударів в шию.

В момент нападу на жінку 16-річний хлопець був у стані алкогольного сп’яніння.

У помешканні нападника поліцейські знайшли телефон 51-річної жінки. Вкрадений iPhone підліток заховав у ящику з речами.

У чагарниках, куди силоміць хлопець заштовхав свою жертву, було знайдено порвану жіночу сумку. Хлопець зізнався, що закривавлений ніж викинув у ставок.

Жінку з численними травмами та пораненням шиї доставили до місцевої лікарні, наразі вона перебуває під наглядом медиків.

Слідчі кваліфікували дії підлітка як розбій, зґвалтування та замах на вбивство.

Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення. Досудове слідство триває.