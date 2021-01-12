СБУ подозревает руководителя пограничной охраны “ДНР” в терроризме

Служба безопасности Украины разоблачила и зафиксировала незаконную деятельность руководителя так называемой Службы пограничной охраны МГБ ДНР. Следователи СБУ подозревают его в терроризме.

Мужчина почти шесть лет является членом террористической структуры. Подозреваемый контролировал границы Украины, которые захватили боевики “ДНР”.

Прокуратура СБУ объявила мужчине о подозрении по статьям Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и Террористический акт УК Украины.

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Дело расследует Донецкая областная прокуратура. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

СБУ задержала военного ВСУ

В Харьковской области СБУ разоблачила военнослужащего ВСУ, который сотрудничал с боевиками “ДНР”. В июле 2014 года он присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации.

На должности стрелка он выполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность. За это харьковчанин получал ежемесячно около 5 тыс. грн.