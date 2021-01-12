Государственная пограничная служба обнаружила у дончанина таблетки, приклеенные к телу под нижним бельем, которые он пытался перевезти через границу Украины. Найти надежно спрятанные пилюли помог служебный пес, которого натренировали искать наркотические вещества.

Таблетки заметили в Гоптовке Харьковской области у жителя временно оккупированного города Донецка. 36-летний мужчина ехал в Россию.

Турист уверял пограничников, что 26 скрытых пилюль — это обезболивающее. После их обнаружения путешественник не смог рассказать, зачем прикрепил лечебные препараты клейкой лентой к своему телу.

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Правоохранители подозревают, что в таблетках, скорее всего, находится амфетамин. Пилюли направили на экспертизу. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 12 лет по статье 305 Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров УК Украины.

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