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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Житель “ДНР” пытался перевезти амфетамин в нижнем белье

Государственная пограничная служба обнаружила у дончанина таблетки, приклеенные к телу под нижним бельем, которые он пытался перевезти через границу Украины. Найти надежно спрятанные пилюли помог служебный пес, которого натренировали искать наркотические вещества.

Таблетки заметили в Гоптовке Харьковской области у жителя временно оккупированного города Донецка. 36-летний мужчина ехал в Россию.

Турист уверял пограничников, что 26 скрытых пилюль — это обезболивающее. После их обнаружения путешественник не смог рассказать, зачем прикрепил лечебные препараты клейкой лентой к своему телу.

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Правоохранители подозревают, что в таблетках, скорее всего, находится амфетамин. Пилюли направили на экспертизу. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 12 лет по статье 305 Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров УК Украины.

В Одессе задержали мужчину с наркотиками

В Одессе правоохранители задержали мужчину, у которого нашли 26 свертков с наркотическими веществами.

Мужчина начал убегать от сотрудников патрульной полиции после того, как увидел служебный транспорт.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Pixabay

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