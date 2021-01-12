СБУ підозрює керівника прикордонної охорони “ДНР” у тероризмі

У Харківській області СБУ викрила військовослужбовця ЗСУ, який співпрацював з бойовиками “ДНР”. У липні 2014 року він приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації.

На посаді стрільця він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість. За це харків’янин отримував щомісяця приблизно 5 тис. грн.