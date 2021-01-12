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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

СБУ підозрює керівника прикордонної охорони “ДНР” у тероризмі

Служба безпеки України викрила та зафіксувала незаконну діяльність керівника так званої Служби прикордонної охорони МДБ ДНР. Слідчі СБУ підозрюють його у тероризмі.

Чоловік майже шість років є членом терористичної структури. Підозрюваний контролював кордони України, які захопили бойовики “ДНР”.

Прокуратура СБУ оголосила чоловікові про підозру за статтями Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та Терористичний акт КК України.

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Справу розслідує Донецька обласна прокуратура. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років.

СБУ затримала військового ЗСУ

У Харківській області СБУ викрила військовослужбовця ЗСУ, який співпрацював з бойовиками “ДНР”. У липні 2014 року він приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації.

На посаді стрільця він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість. За це харків’янин отримував щомісяця приблизно 5 тис. грн.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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