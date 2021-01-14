У селі Виноградівка Одеської області сталася трагедія. Знайшли застреленими 60-річного чоловіка та його 53-річну дружину – його біля відчиненої хвіртки, її в будинку.

Поліція встановила, що жінка загинула першою, а господар зі зброєю в руках.

Сусіди вночі не чули пострілів. Родину називають зразковою: виростили трьох дітей, займалися невеличким бізнесом, вирощували худобу та птицю на продаж.

У будинку правоохоронці знайшли кілька передсмертних записок, написаних чоловіком. У них він зізнався, що вбив дружину з власної мисливської рушниці.

За попередніми даними, чоловік після цього вистрелив в собі у скроню.

Проте мотиви залишаються загадкою. Хоча за кілька днів до трагедію деякі односельці чули, як подружжя сварилося.

Кримінальне провадження відкрили за статтею Вбивство.

Під Одесою обстріляли авто

В грудні в Одеській області чоловік обстріляв автомобіль, унаслідок чого загинув пасажир.

На трасі в Окнянському районі до автомобіля ВАЗ під’їхала Honda, з салону якої вийшов невідомий чоловік і вистрілив із мисливської рушниці.