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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Выбросила сына из окна: киевлянке объявлено подозрение в покушении на убийство

Покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ) — по этой статье объявлено подозрение 38-летней киевлянке, которая выбросила 3-летнего сына из окна восьмого этажа.

Женщина при задержании призналась полицейским, что действительно сделала это и не хочет жить.

Сейчас в суд внесено ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Трагедия в Киеве произошла 6 января в доме на проспекте Ватутина, 33 А. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в Охматдет.

Как ребенок чувствует себя сейчас, пока неизвестно.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Dreamstime

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